Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var; İzmir'i unutma (2)

İL DANIŞMA MECLİSİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Karadeniz ziyareti sonrası Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak ülkemizi daha fazla büyüterek güçlendirerek bize duyulan güvene layık olmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü Afyonkarahisar ve Kütahya'daydık. Büyük taarruzun 100´üncü yıl döneminde hem zaferimizi kutladık hem de bu şehirlerimize kazandırdığımız eserlerin toplu açılış törenini yaptık. Gençler, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde de manasına yakışır şekilde kutladık. Perşembe günü gözleri ışıl ışıl 20 bin öğretmenimizin atamalarını yaparak ülkemizin dört bir yanındaki görev yerlerine uğurladık. Pazartesi ise önce inşasını tamamladığımız kredi yurtlarımız toplu açılışını yapacak, ardından da Kabine Toplantımızı gerçekleştireceğiz. Salı günü de 3 günlük resmi bir ziyaret için Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gideceğiz. 21 yılın birikimi ile 21 yılın tecrübesiyle ama ilk günkü aşkla, ilk günkü sevdayla ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz" dedi.

'TEKNOFEST'E BİR TURİSTTİK SEYAHAT YAPMIŞ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun TEKNOFEST Karadeniz ziyaretine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'yi 2023 hedefleriyle kucaklaştırmak, 2053 vizyonuyla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aziz kardeşlerim, bugün Samsun'da buraya gelmeden önce iftihar verici bir programa iştirak ettik. Ülkemizin en büyük teknoloji şöleni TEKNOFEST'te bu yıl Samsun ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin girişimcilik ruhu bu sene Samsun'da tezahür etti. Gençlerimizin TEKNOFEST sevincine ortak olduk. Akıncı'dan Atak'a, Hürkuş'tan KIZILELMA'ya, ANKA'ya kadar Türkiye'nin ileri teknoloji ürünlerinde onlara dayalı savunma sanayiinde nerelere geldiğini görme imkanı bulduk. Gençlerimize fırsat verildiğinde, önlerindeki engeller kaldırıldığında neleri başarabileceğine bizzat şahitlik ettik. Demek ki önlerine takozlar konulmazsa hani bir zamanların CHP'sinin bol bol takozlar koyduğu dönemler vardı ya işte bu takozlar ortadan kalkınca bu millet nelere muktedir bunu gösterdik. TEKNOFEST'i görüp de ülkemiz ve istikbalimiz adına gururlanmamak elde değil. Milli teknoloji hamlemizin çok kısa sürede ulaştığı seviyeyi görüp de geleceğimiz için ümit var olmamak mümkün değil. İktidara geldiğimizde yerli ve milli neydi yüzde 20 ama şimdi yüzde 80. Nereden nereye. Bu durarak, yatarak olmuyor Bay Kemal, çalışarak oluyor. Ama sağ olsun TEKNOFEST'e bir turisttik seyahat yapmış. Orada da kendisini dolaştırmışlar. İnşallah ilham almıştır. TEKNOFEST bize şu hakikati bir kez daha hatırlatmıştır. Bu millet tıpkı bir asır önce verdiği milli mücadelede olduğu gibi son derece kısıtlı imkanlarla gerçekten yeni ve büyük bir destan yazıyor. Ne diyor şair, 'Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz: Gelmişiz, dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!' Bu millet böyle bir millet."

'BAYKAR ARTIK ÜRÜNLERİNİ YETİŞTİREMİYOR'

Türkiye´nin dünya savunma sanayi piyasasında söz sahibi konuma geldiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye için hayal kuran ve bu hayallerinin peşinde koşan tüm gençlerimiz ülkemizi her alanda şampiyonlar ligine taşıyor. Türkiye ayağına vurulan zincirleri kırdıkça üzerine zorla giydirilen esaret gömleklerini parçaladıkça küresel ölçekte kendinden söz ettiriyor. Yıllar insanımızı birbirine kırdırarak ülkemizin geleceğini çalanlara evlatlarımızı sinsi hesaplara alet etmeye çalışan provokatörlere gençlerimizi sarf malzemesi olarak gören terör örgütlerine, sabah akşam karamsarlık aşılayan kehanet tellalları, ikbalini milletin felaketine bağlamış kifayetsizlere rağmen ülkemiz bir istikrar ve güven abidesi olarak tüm dünyada göz dolduruyor. Şu anda Baykar artık ürünlerini yetiştiremiyor. Artık 2 sene sonraya, 3 sene sonraya gün veriyor. Bakın nereden nereye geldik. Hepimizi gururlandıran bu başarılardan yıllarca ülkemizi teknoloji çöplüğü haline getirenlerin çok ciddi rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Milli ve yerli üretim hamlelerimizin Türkiye'yi sadece pazar olarak görenleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Terörle mücadelemizi kendi silahlarımızla yürütebilmemizin bölücü örgüt yandaşlarını rahatsız ettiğini biliyoruz. Değerli kardeşlerim bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Artık hepsinin en güzelini yapar hale geldik. Dünya savunma sanayi piyasasında söz sahibi konuma gelmemizin küresel silah tüccarlarını rahatsız ettiğini de biliyoruz. Bu listeyi daha da uzatmanın mümkün olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Farklı kimliklerden farklı görüşlerden olmalarına rağmen bu çevrelerin ortak paydası Türkiye karşıtlığı ve Türk milleti düşmanlığıdır."

'NE DİYOR; HELALLEŞME. BU BİR OYUN'

CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu´nun `helalleşme´ çıkışına değinen Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayiinin yanında diğer alanlarda da güçlü bağımsız bir ülke haline gelmesine tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyorlar. Ne diyor; helalleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var. İmam Hatip okullarımızla, ilim ve irfan yuvalarımızla, alimlerimiz ile ilgili hakaretlerin havada uçuşmasının gerisinde bu nobranlık var. Hatta kimi şahsiyet fukaralarının partimizin kapısına kilit vurmaktan bahsedecek kadar gözlerini karartmasının gerisinde bu faşist kafayı horlatma çabası vardır. Alevi Bektaşi kardeşlerimizi hedef alan edepsizlikler de ülkemize sığınan muhacirlere yönelik nefret söylemleri de bu oyunları birer parçasıdır. Dikkat ederseniz CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça giderek daha fazla tehdit ve hakaret diline sarılıyor. Sayılı günler var. Bu sayılı günleri gayet iyi değerlendirecek ve inşallah 2023'te de Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız" dedi.

'GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Diyorlar ki kadın teşkilatı yok. Ak kadınlar hazır. Kadınlarımızla, gençlerimizle, ana kadememizle beraber gümbür gümbür geliyoruz. Sayılı günler var; bu sayılı günleri gayet iyi değerlendirecek ve inşallah 2023´te de Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız. Geçmişte defalarca tecrübe ettiğimiz ve artık rafa kalktığını ümit ettiğimiz bayat senaryoları CHP ve yoldaşları tarafından yeniden tedavüle sokmaya çalışıyorlar. Buradan kurtuluşun ve şahlanışın şehri Samsun'dan fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum: Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız, bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınız, sinsi emellerinize ulaşamayacaksınız. Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyeceksiniz. Kimlerle kol kola girerseniz girin gelecek asrın Türkiye 100 yılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü bu millet vaktini ne enerjisini heba edecek senaryolara itibar etmiyor. Sevgili dava arkadaşlarım 2023 seçimleri ufukta belirdikçe, siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız. Ak kadınlar gümbür gümbür geliyor. Bu sinsi planları bozacak kirli niyetleri kursaklarda bırakacak olan bizleriz. Türkiye'yi önce 2023 hedefleri, ardından da 2053 vizyonuyla buluşturacak olan biziz. Bu milletin asırlık hayallerini asırlık özlemlerini gerçeğe dönüştürecek olan kadrolar biziz. Türkiye´nin yeniden şekillenen küresel seslemde hak ettiği yeri almasını sağlayacak olan biziz."

'BİZİM İÇİN ESAS OLAN MİLLETİN RIZASIDIR'

Kendileri için esas olanın milletin rızası olduğunu kaydeden Erdoğan, kentte kazandırılan yatımları anlatarak şöyle devam etti:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı, ülkemizin, birliğinin, dirliğinin, huzur ve güvenliğinin teminatıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı, milli iradenin, millet egemenliğinin, sarsılmaz savunucusu, Cumhuriyetimizin yılmaz neferidir. Her karışında bir kahramanın yattığı bu cennet vatanı müstevlilerin siyaset mühendislerine teslim edemeyiz. Mazlum ve mağdurların umudu olan bu güzel ülkeyi ne FETÖ'cü hainlerin ne PKK´lı alçakların ne de bunların CHP içindeki uzantılarının insafına terk edemeyiz. Bizim için esas olan milletin rızasıdır aziz milletimizin hayır duasıdır. Bizim için asıl olan geride şükranla yad edilecek eserler, hizmetler bırakmaktır. Bu anlayışla çalışarak son 20 yılda diğer 80 vilayetimizde birlikte Samsun'da da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Samsun'a son 20 yılda toplam 43 milyar liralık yatırım yaptık. Enerjide Samsun ve 14 ilçesini doğal gazla tanıştırdık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde de Asarca ve Salıpazarı´na da doğal gazı arz ediyoruz."

'ZAFER, EMEK VERENLERİNDİR'

Seslendiği gençler ve partililerden vites yükseltmelerini beklediğini belirten Erdoğan, "2023 imtihanını da başarılı şekilde vererek hizmet mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz. Bunun için sizlerden vites yükseltmenizi bekliyorum. Özellikle gençlerimizden tempolarını biraz daha artırmalarını istiyorum. Gençler, tamam mı? Hanım kardeşlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istirham ediyorum. Tüm teşkilat olarak sizlerden en ücra yerleşim yerlerine kadar tam saha pres yapmanızı özellikle rica ediyorum. Milletimizle irtibatımızı ne kadar güçlü tutarsak parti olarak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Unutmayın insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Zafer, emek verenlerindir, ter dökenlerindir. Hakkın rızasını gözeterek samimiyetle çalışanlarıdır. Bizim olmadığımız her yeri şehit bacısına küfür edenlerin, milletin inancına `ortaçağ karanlığı´ diyenlerin, 3 kuruşluk menfaatleri için değerlerini tezgaha koyanların dolduracağını asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Sizlere güveniyor, sizlere inanıyorum. Karşımda 2023´ü yeni bir milat yapacak kahramanları görüyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun SAMSUN, (DHA)

2022-09-03 20:32:12



