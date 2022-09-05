Samsunspor - Manisa FK: 0-1

SAMSUN,(DHA)-STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Suat Güz.
SAMSUNSPOR: Szumski Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu (Dk. 79 Sarp), Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 79 Cihan), Celil Yüksel (Dk. 28 Yusuf), Kadeem Harris (Dk. 58 Ahmet Sağat), Fernando Boldrin, Moryke Fofana, Gaetan Laura
MANİSA FK: Ömer Kahveci Muhammet Taha, Ayberk Karapo, David Domgjoni, Çağrı Giritlioğlu, Burak Altıparmak, Nizamettin Çalışkan, Edgar Prib (Dk. 71 Stark), Marvin Gapka (Dk. 71 Grezda), Demba Diallo (Dk.90+4 Ba), Batukan Kör (Dk. 58 Adem Büyük)
GOL: Dk. 88 Ayberk (Manisa FK)Spor Toto 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Samsunspor, sahasında Manisa FK'ya 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 88'inci dakikada Ayberk Karapo kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Samsun
2022-09-05 22:52:50
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