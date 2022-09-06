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TEKNOFEST´te CANiK´e yoğun ilgi  

DHA

TEKNOFEST´te CANiK´e yoğun ilgi  


SAMSUN, (DHA)- Samsun TEKNOFEST 2022´de gençler, etkinliğin ev sahiplerinden CANiK´in dünyaya açılmış ürünlerini inceleme fırsatı buldu.  Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "Her yıl 25´ten fazla ülkede etkinliklere katılıyoruz ama markamızın doğduğu bu güzel şehirde, gençlerimizle buluşmak bizim için çok kıymetliydi. Burada, ülkemizin yarınına ışık tutacak keşiflere imza atmaya hazır pek çok gencimizle tanıştık. Herkes için harika bir deneyim oldu" dedi. Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, kendi evinde gençlerle buluştu. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen ve bu yıl Samsun´da gerçekleştirilen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022´nin ana sponsorları arasında yer alan CANiK, burada 69 ülkeye ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerini gururla sergiledi.  Canik Academy İLE 5 BİN KİŞİYE ATIŞ EĞİTİMİ VERİLDİ  CANiK´in tüm ürünlerinin sergilendiği TEKNOFEST 2022´de, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) büyük ilgi gördü. 300 metrekare alana sahip stantta şirket iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS´in yanı sıra mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Canik Academy, inovatif ve sıra dışı eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP de katılımcılarla buluştu. Etkinlikte, ateşli silahların bilinçli ve etkin kullanımına yönelik eğitimler veren Samsun Yurt Savunma iştiraki Canik Academy bünyesinde gerçekleştirilen atışlar, Canik Team sporcuları ve Canik Academy eğitmenleri ile poligonda yapıldı. Burada gerçekleştirilen güvenli atış eğitimine 6 gün boyunca 5 binden fazla kişi katıldı. Airsoftlar aracılığıyla yapılan atışlarda toplamda 60 bin mühimmat kullanıldı.  SAMSUN ROKET TAKIMI YARIŞTIĞI KATEGORİDE İKİNCİ OLDU TEKNOFEST 2022 kapsamında gerçekleştirilen Roket Yarışması´nda CANiK'in sponsorluğunda yer alan Samsun Üniversitesi öğrencilerinden oluşan `Samsun Roket Takımı´, orta irtifa kategorisinde 49 adet atış yapmaya hak kazanmış takım arasında ikincilik ödülünü aldı. Samsun Roket Takımı´nda Hakkı Ayberk Tasalı, Ahmet Can Uyar, Hasan Emre Öztürk, Gökberk Akyürek, Beytullah Kırcı, Hüdanur Öztekin, Şeyma Çavuşoğlu, Sude Yıldız, Ali Mert Şahin, Emin Bayram ve Akademik Danışman Öğr. Üyesi Dr. Melahat Cihan´ın hazırladığı roket, 10.000 ft irtifa amacı güden orta irtifa kategorisinde 10.207 ft irtifaya, yüzde 2´lik hata payıyla ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.  `CANiK´İN BÜYÜME HİKÂYESİYLE GENÇLERİMİZE İLHAM VERDİK´ Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "Her yıl dünyanın 25 ülkesinde pek çok etkinliğe katılıyoruz ama markamızın doğduğu şehirde ürünlerimizi sergilemek, ev sahibi olarak gençlerimizle, halkımızla buluşmak bizi de çok heyecanlandırdı. Burada ülkemizin yarınına ışık tutacak keşiflere imza atmaya hazır gençlerimizle buluştuk. Markamızın geldiği noktayı onlarla paylaşarak, gençlerimize ilham verdik. Onların gelecekte elde edecekleri başarılarla ülkemizin gelişmesine sunacakları katkılar, çok değerli ve bu noktada bizler de onlara destek olmak için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.        YERLİ VE MİLLİ UÇAKSAVAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ CANiK´in tüm ürünlerinin sergilendiği TEKNOFEST 2022´de, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) büyük ilgi gördü. 300 metrekare alana sahip stantta şirket iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS´in yanı sıra mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Canik Academy´nin yanı sıra inovatif ve sıra dışı eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP de katılımcılarla buluştu. DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Samsun / Merkez DHA
2022-09-06 10:40:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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