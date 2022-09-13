'Arazi' kavgasında 2 akrabasını pompalı tüfekle öldürdü (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun´un Ayvacık ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği akrabaları Şenol ve Ersin Özkır´ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Serkan Özkır, Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Özkır'a çelik yelek giydirildiği ve çelik kask takıldığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Ayvacık Tayfur KARA, Mehmet Emin COŞKUNDERE

2022-09-13 17:02:15



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