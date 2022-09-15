Öğretmene, 5 öğrenciye 'cinsel istismar'dan 35 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmene, 5 öğrenciye 'cinsel istismar'dan 35 yıl hapis

DHA

Öğretmene, 5 öğrenciye 'cinsel istismar'dan 35 yıl hapis


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki bir ilkokulda 5 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yüksel Özkan'a (51) toplam 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezası verildi.
Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın, bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Harekete geçen ekipler, geçen yıl 14 Aralık'ta Özkan'ı gözaltına aldı. Olay sonrası okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası alan Özkan'ın, Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı. Özkan hakkında 5 çocuk için ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 
HER ÖĞRENCİ İÇİN AYRI CEZA 
Tutuklu yargılanan Özkan, bugün karar duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Özkan, "Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Özkan'ı, her öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere toplam 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezasına mahkum etti.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-09-15 15:40:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Samsun'da taciz iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Samsun'da taciz iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 ...
Havza'da kapalı sebze pazarı yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Havza'da kapalı sebze pazarı yapım çalışmaları
Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı
Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 zanlı ...
Havza'da düzenlenen kampanyada 215 ünite kan bağışı toplandı
YEREL HABERLER Havza'da düzenlenen kampanyada 215 ünite kan bağışı ...
Samsun Tarım Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Samsun Tarım Fuarı kapılarını açtı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda 8 amfora ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da tarihi eser operasyonunda 8 amfora ele ...
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 3600 ek gösterge ...
Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı çeşme yeniden inşa edildi
YEREL HABERLER Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı çeşme ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da jandarma okul servislerini denetledi
YEREL HABERLER Samsun'da jandarma okul servislerini denetledi
'Arazi' kavgasında 2 akrabasını pompalı tüfekle öldürdü (2)
YEREL HABERLER 'Arazi' kavgasında 2 akrabasını pompalı tüfekle ...
Samsun'da elektrikli otobüsler şehir içi yolcu taşımaya başladı
YEREL HABERLER Samsun'da elektrikli otobüsler şehir içi yolcu ...
Samsun'da 13 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 13 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan ...
Samsun'da 593 sentetik hapla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 593 sentetik hapla yakalanan zanlı ...
Samsun'da yaşlılar birlikte oyun oynayarak sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Samsun'da yaşlılar birlikte oyun oynayarak ...
Samsun'da balık fiyatları
YEREL HABERLER Samsun'da balık fiyatları
Samsun'da ilkokulun yanındaki kullanılmayan lojmanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Samsun'da ilkokulun yanındaki kullanılmayan lojmanda ...
Samsun'da kurt saldırısında 24 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Samsun'da kurt saldırısında 24 koyun telef oldu
'Arazi' kavgasında 2 akrabasını pompalı tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER 'Arazi' kavgasında 2 akrabasını pompalı tüfekle ...
Bandırma'nın kurtuluşunun 100. yılı için Türk bayrağı Samsun'dan bisikletle yola çıkarıldı
YEREL HABERLER Bandırma'nın kurtuluşunun 100. yılı için Türk bayrağı ...
Samsun'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlı ...
Samsun'da suç örgütü operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da suç örgütü operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.