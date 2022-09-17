Anne ve oğlunun ölümüne neden olan sürücünün aracı, yanmış bulundu



Mehmet Emin COŞKUNDERE- Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma (62) ve oğlu Haşim (41) Ertosun, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan kimliği belirsiz sürücünün otomobili, 5 kilometre uzaklıkta yanmış bulundu.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Ertosun ve oğlu Haşim Ertosun´a otomobil çarptı. Kimliği belirsiz sürücü, kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma ve Haşim Ertosun´un cansız bedenleri, kaza yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve yapılan inceleme sonucu anne ve oğluna çarpıp, kaçan sürücünün araç plakasının 52 ABC 112 olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Kavacık Mahallesi´nde, park halindeki otomobilin yandığı ihbarı alındı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, plakaları bulunmayan otomobilin, şasi numarasından kazaya karışan araç olduğu belirlendi. Polis, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE, Tayfur KARA

2022-09-17 10:11:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.