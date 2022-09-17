Anne ve oğlunun ölümüne neden olan sürücünün aracı, yanmış bulundu (2)

ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ
Samsun'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Fatma ve oğlu Haşim Ertosun, Çarşamba ilçesi Yamanlı Mahallesi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Ertosun ailesinin komşuları Tahsin Harmancı, "Akşam burada asker eğlencesi vardı. Eğlence sırasında Haşim'in eline bir şey batmış. O nedenle annesiyle beraber ambulansla hastaneye gidiyorlar. Hastanede eline pansuman yaptırıyorlar. Dönüşte de yaya olarak karşıdan karşıya geçmek istedikleri sırada araç onlara çarpmış. İkisi de orada hayatını kaybetmiş. Kazadan sonra jandarmaya bir otomobilin yandığı ihbarı geliyor. Yanan otomobilin şasi numarasıyla çarpan arabanın plakası birbirine uyduğu belirleniyor. Allah rahmet eylesin, çok acı bir durum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Tayfur KARA, Mehmet Emin COŞKUNDERE
2022-09-17 15:00:25
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