Samsunspor - Sakaryaspor: 3-2

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Turgut Doman, Abdullah Sarı, Ferdi Karadoruk
SAMSUNSPOR: Szumski Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit, Ali Kaan Güneren (Dk. 83 Muhammet Ali), Yusuf Emre, Harris (Dk. 58 Fofana), Boldrin (Dk. 70 Laura), Novikovas (Dk. 83 Yunus Emre Çift), Ahmet Sagat (Dk. 58 Douglas Tanque)
SAKARYASPOR: Furkan Köse İsmail Erdoğan, Donkor, Çağlayan Menderes, Ozan Sol (Dk. 61 Burak), Nalepa (Dk. 73 Kravets), Woolery (Dk. 73 Roshi), Serkan Odabaşoğlu (Dk. 61 Milosevic), Hakan Yavuz, Hurşit (Dk. 87 Emirhan), Kassongo
GOLLER : Dk. 62, Dk. 74, Dk. 90+3 Douglas Tanque (Samsunspor) Dk. 80 Kasongo, Dk. 90 Alim (KK) (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR : Alim Öztürk, Douglas Tanque (Samsunspor) Çağlayan, Serkan, Donkor, Nalepa (Sakaryaspor)Yılport Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig´in 6'ncı haftasında sahasında oynadığı Sakaryaspor'u Douglas Tanque´nin 3 golüyle 3-2 mağlup etti.35´inci dakikada Novikovas´ın ortasında Boldrin´in şutunu kaleci Furkan iki hamlede kurtardı.
62´nci dakikada Yusuf Abdioğlu´nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Douglas´ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
74´üncü dakikada Novikovas´ın pasıyla buluşan Douglas´ın yaklaşık 30 metreden kaleye çektiği şut ağlara gitti: 2-0.
80´inci dakikada Sakaryaspor´un kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kasongo´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri sarstı: 2-1
89´uncu dakikada Sakaryaspor´un kullandığı köşe vuruşunda Alim´in kafasına çarpan top ağlara gitti: 2-2.
90+3´üncü dakikada Fofana´nın kaleciden dönen şutunu tamamlayan Douglas´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağları sarstı: 3-2.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2022-09-18 19:39:49
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