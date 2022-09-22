Samsun´da 9 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafif ticari araç ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında SamsunOrdu yolunda meydana geldi. Ordu yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Arkadan başka otomobilin de çarpmasıyla 1 hafif ticari araç ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada hasar gören araçlardaki 5 kişi, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşım, aksarken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından 1 saat sonra normale döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-09-22 11:19:41
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