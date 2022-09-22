Samsun´da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Vezirköprü ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada zarar oluştu.

İlçede bulunan bir orman ürünleri fabrikasının, ısı yağ kazanlarında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kazan bölgesini sardı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

Fabrikada zararın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-09-22 17:50:43



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