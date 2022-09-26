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5 çocuk annesi Havva'yı, eşi tabancayla öldürdü

DHA

5 çocuk annesi Havva'yı, eşi tabancayla öldürdü


Tayfur KARA/ ALAÇAM (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Alaçam ilçesinde Mehmet Dursun (46), tartıştığı eşi Havva Dursun'u (45), tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Habilli Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocukları olan Mehmet Dursun ile eşi Havva Dursun tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Dursun, ruhsatsız tabancasıyla Havva Dursun'a ateş etti. Başından yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Duman'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Dursun ise, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Alaçam Tayfur KARA
2022-09-26 11:47:38

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