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Koca tutuklandı, eşi toprağa verildi

DHA

Koca tutuklandı, eşi toprağa verildi


Tayfur KARA/ALAÇAM (Samsun), (DHA) SAMSUN'un Alaçam ilçesinde eşi Mehmet Dursun (46) tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Havva Dursun (45) toprağa verildi. mehmet Dursun ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki akşam saatlerinde ilçeye bağlı Habilli Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocukları olan Mehmet Dursun ile eşi Havva Dursun arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Dursun, ruhsatsız tabancasıyla Havva Dursun'a ateş etti. Başından yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Havva Dursun'u ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Dursun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 
Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Dursun, karakolda alınan ifadesinin ardından Alaçam Adliyesi´nde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu´nda yapılan otopsinin ardından aileye teslim edilen Havva Dursun´un cansız bedeni ise Alaçam ilçesi Doyran Mahallesi Cırtlar Camisi´nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Alaçam Tayfur KARA
2022-09-27 18:30:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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