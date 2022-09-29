Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol'a silahlı saldırı

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Emre ŞAHİNOL-Tayfur KARA/ BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da, Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol (51), 17 yaşındaki B.R.D.'nin silahlı saldırısında bacaklarından yaralandı. Erol, hastanede tedaviye alınırken, şüpheli polise teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Çay ocağının önünde oturan Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol'a, yanına gelen B.R.D., tarafından tabancayla 4 el ateş edildi. Bacaklarından yaralanarak, kanlar içinde yere yığılan Erol, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Erol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli, olayda kullandığı silahla polise giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, sorguya alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Erol'un ilerki günlerde yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğu da öğrenildi (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL, Tayfur KARA

2022-09-29 13:08:40



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