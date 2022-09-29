Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol'a silahlı saldırı (2)

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TUTUKLANDI

Samsun'da, Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol'u (51) tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan B.R.D. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tarık Erol'un ise sevk edildiği özel hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL, Tayfur KARA

2022-09-29 17:39:34



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