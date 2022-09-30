Bakan Kurum: Sosyal konut projesinde karışıklık olmadığını 5 milyon başvurudan anlıyoruz (2)

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın organize ettiği '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Samsun´a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toybelen Sanayi Sitesi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni´ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, "Samsunlu hemşerilerimin çok güzel bir sözü var: 'At, üstündeki yiğide göre şahlanır.' Biz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye´yi şahlandırmaya; yatırım, istihdam ve üretimle ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. İşte; milletin evinde sosyal konut hamlemizi Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Allah´a hamdolsun; bu projemizi başta gençlerimiz olmak üzere emeklilerimiz, engellilerimiz, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız ile aziz milletimizin her bir ferdi sahiplendi. Sadece konutlar için bile başvuru sayısı 5 milyonu buldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona kadar çıkarmak için de çalışmalarımıza başladık. Biz istiyoruz ki; bu ülkenin gerçek yükünü çeken, cefakâr, vefakâr olan imkânı kısıtlı vatandaşlarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olsun. Tabi bu muazzam projeyi sindiremeyenler; sağından solundan çekiştirip iftira atmaya başladılar. Memlekete faydası olmayan, iş yapmayıp iftira atan bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor. Ne yaparsanız yapın; projemizi milletimiz sahiplendi. Suyu bulandıramayacaksınız. Sosyal medyada oynadığınız tiyatrolara seyirci bulamayacaksınız" dedi.
`ONLAR MİLLETİN KENDİLERİNE MUHTAÇ OLMASINI İSTİYOR´
Bu projeleri de millete en güzel şekilde hazırlayıp teslim edeceklerini belirten Bakan Kurum, "Gençlerin seçilme yaşının 18´e düşmesine engel olanlar, elbette ki 1 milyon 700 bin gencimizin ev sahibi olma arzusunu da kabullenemiyorlar. Onlar istiyorlar ki; küçük gördükleri milletimiz, kendilerine muhtaç kalsın. Onlar istiyorlar ki; güvenmedikleri gençlerimiz, onlara bel bağlasın. Onlar istiyorlar ki; tepeden baktıkları emeklilerimiz bir yere gelemesin. Onlara Samsun´dan sesleniyoruz: Hangi yalanı atarsanız atın, hangi senaryoyu yazarsanız yazın, hangi masada neyin hesabını yaparsanız yapın; biz bu projeyi, 20 yıldır nasıl yaptıysak yine öyle yapacağız ve vatandaşlarımıza en güzel şekilde teslim edeceğiz, milletimizin duasını alacağız. Siz, gizli ortaklarınızla 6+2´li masanızda beceriksizliğin öncülüğünde, liyakatsizliğin ufkunda, taşeronluğun yolunda yürümeye devam edin. Biz; milletimizle gönül gönüle olmaya, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Siz, hangi devletlerin kapılarını aşındırırsanız aşındırın, kimden icazet alırsanız alın; biz, sadece milletin kapısında bekleyecek, yalnızca milletimizi dinleyeceğiz, yalnızca milletimizin dediğini yapacağız. Cumhuriyetimizin 100´üncü yılına girerken de bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla Allah´ın izniyle seçeceğiz" şeklinde konuştu.
Bakan Kurum, konuşmalarının ardından Toybelen Sanayi Sitesi'nden yapılan canlı bağlantıyla temel atma törenine katıldı. Program, düzenlenen açılışın ardından sona erdi. (DHA)Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-09-30 19:39:10
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