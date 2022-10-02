Samsun'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 13 gözaltı



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, İran'ın başkenti Tahran'da ahlak polisi tarafından saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin yaşamını yitirmesinin ardından bu ülkede başlayan protestolara destek için izinsiz gösteri ve basın açıklaması yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı.

Samsun Kadın Dayanışması çatısı altında Atakum ilçesi sahilinde bir araya gelen grup, ellerinde Türkçe ve Persçe yazılı dövizler açtı, basın açıklaması yapmak istedi. Polis, gruba izinsiz gösteri nedeniyle dağılmaları uyarısında bulundu. Slogan atmaya başlayan gruba müdahale eden polis, 12´si kadın, 13 kişiyi gözaltına alındı. Eğitim Araştırma Hastanesi´nde alınan sağlık raporlarının ardından 13 kişi polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-10-02 23:16:07



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