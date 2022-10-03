Tayfur KARA-Mehmet Can PEÇE/ KAVAK (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Kavak ilçesinde TIR'ın çarptığı park halindeki otomobil alev alarak yandı. Araçtaki 2 kadın hayatını kaybetti.
Kaza, saat 06.30 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Köprülü kavşak altında arıza yapan 34 FFM 780 plakalı otomobili sürücüsüsü yolun sağına çekti. Bu sırada aynı istikamette giden A.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobilde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadın öldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Kavak Tayfur KARA-Mehmet Can PEÇE
2022-10-03 11:22:14
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