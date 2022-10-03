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CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Samsun'un Kavak ilçesinde, TIR'ın çarptığı park halindeki otomobilde hayatını kaybeden sürücü Temel Kirpitçi (56) ile eşi Arzu Kirpitçi'nin (48) cenazeleri yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler defnedilmek üzere Ordu'ya götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Kavak Tayfur KARA, Mehmet Can PEÇE

2022-10-03 15:32:18



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