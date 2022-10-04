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Anne-kıza saldıran yasaklı ırk köpeklerden biri gözlem altında, diğeri aranıyor

DHA

Anne-kıza saldıran yasaklı ırk köpeklerden biri gözlem altında, diğeri aranıyor


Tayfur KARA- Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, Sibel Güven (39) ile kızı Ece Güven'e (4) restoran çıkışı saldırarak yaralayan yasaklı ırk Dogo Argentino cinsi köpeklerden biri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince yakalanıp, belediyenin bakım merkezinde gözlem altına alındı. Ekipler, diğer köpeğin ise arandığını belirtti.
Olay, 1 Ekim'de Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda düzenlenen okul etkinliğine giden Sibel Güven ile kızı Ece Güven, çıkışta yasaklı ırk olan 2 Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kızının ısırıldığını gören Sibel Güven, üzerine kapanarak korumaya çalıştı. Bu sırada anne Güven de gözünden, yüzünden ve kolundan yaralandı. Kanlar içinde kalan anne-kız, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından taburcu edilen anne ile kızının tedavilerinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KÖPEKLERDEN BİRİ BAKIM MERKEZİNE ALINDI
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli HAYDİ ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulundu. Ekipler, yasaklı ırk köpeklerden birini yakalayarak, Büyükşehir Belediyesi'nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde gözlem altına aldı. Ekipler, diğer köpeği ararken, sahibi ya da sahiplerini de tespit etmeye çalışıyor.
Öte yandan saldırının olduğu yerin yakınındaki restoranın işletmecisi Serap Yücesan, mekana yaklaşık 500 metre uzaklıkta olayın yaşandığını belirtip, "Köpek saldırısıyla işletmemizin herhangi bir ilgisi olmadığı hususunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Köpeklerin işletme sahibine ait olduğu iddiaları gerçeği yansıtmayıp, işletmenin itibarını zedeleme ve başka amaçlar güttüğü açıkça ortadadır. Yaşanan olayda yaralanan kişilere acil şifalar diliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA-Mehmet Can PEÇE
2022-10-04 14:39:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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