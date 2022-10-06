Kulağında kulaklıkla yürüyen Simay, uyarıları duymadı; tramvay çarptı



Mehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Simay Taşabat'a (18) tramvay çarptı. Kulaklık taktığı için uyarıları fark etmeyen Taşabat, acil fren yapan vatman Yasemin Danışmaz'ın (38) hamlesi ile kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Simay Taşabat, "Kulaklığımı takmış dershaneye gidiyordum. Sağ tarafa baktığımda tramvayın geldiğini gördüm. 'Kaçayım' derken biraz çarptı" dedi.

Olay, Baruthane İstasyonu'nda meydana geldi. Simay Taşabat, tramvay durağındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen tramvayın vatmanı Yasemin Danışmaz, Taşabat'ın kulaklık nedeniyle uyarıları fark etmediğini anlayınca acil fren sistemini devreye aldı. Danışmaz'ın kontrollü yavaşlattığı tramvay, hafif şekilde Taşabat'a çarptı. Yere düşüp, son anda tramvay altında kalmaktan kurtulan Taşabat, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise istasyonundaki güvenlik kameralarına yansıdı.

'DALGINLIK VE DİKKATİSİZLİK SONUCU OLDU'

Olayın dalgınlık ve dikkatsizlik sonucu başına geldiğini belirten Simay Taşabat, "Kulaklığımı takmış dershaneye gidiyordum. Karşıdan karşıya geçerken yola atlamış gibi oldum. Millet bana seslenmiş ama kulağımda kulaklık olduğu için duymamışım. Karşıdan karşıya geçerken; sağ tarafa baktığımda tramvayın geldiğini gördüm. 'Kaçayım' derken biraz çarptı. Olay böyle gelişti. Olaydan hemen sonra abla gelip, bana sarıldı. Beni sakinleştirmeye çalıştı. 'Abla ve güvenliğe bir şey olmasın' diye dilekçemi de verdim. Onların bir suçu yok. Görüntüleri izledikten sonra da güldük" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / İlkadım Mehmet can PEÇE

2022-10-06 14:36:16



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