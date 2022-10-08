Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-0

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Tayfur KARA / SAMSUN, (DHA)- STAT: Samsun yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Yurdakul, Bersan Duran

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski Alim, Yunus Emre, Soner Gönül, Zeki Yavru, Yusuf Emre, Ali Kaan, Boldrin (Dk. 70 Celil), Harris (Dk. 88 Muhammet Ali), Novikovas (Dk. 74 Fofana), Tanque (Dk. 88 Ahmet Sagat)

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Metehan, Gökhan Gül, Mert (Dk. 72. Muhammed Bayır), Seyit Ali, Dmytro, Aksel (Dk. 86 Belyaev), Barış, Serdarcan, Arda (Dk. 86 Göktuğ), İlker (Dk. 67 Gökhan Altıparmak)

GOLLER: Dk. 17 Tanque, Dk. 51 Ali Öztürk (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Emre, Ahmet Sagat (Yılport Samsunspor), Muhammed Bayır (Gençlerbirliği) Spor Toto 1´inci Lig´in 8´inci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği´ni Tanque ve Alim´in golleriyle 2 0 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu skorla puanını 13'e yükselterek, 4'üncü sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-10-08 23:27:01



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