Otomobiliyle tramvay yoluna girdi; o anlar kamerada

Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Atakum ilçesinde, hemzemin geçitten tramvay yoluna otomobille giren sürücü, kendisini fark eden görevlilerin uyarısıyla 1 kilometre sonra hattan çıkarıldı. Bu anlar, kameraya yansırken, Samsun Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Beler, "Personellerimiz bir anda teyakkuza geçip aracın kara yoluna tekrar tahliyesini sağladı" dedi.

Atakum ilçesinde ismi öğrenilemeyen kadın, otomobiliyle hemzemin geçitten tramvay hattına girdi. Sürücü, kendisini güvenlik kameralarından fark eden görevlilerin müdahalesi ile 1 kilometre ilerledikten sonra istasyonda durduruldu. Görevliler, hatta önlem alarak sürücüyü kara yoluna tahliye etti. Sürücünün tramvay hattında otomobili ile ilerlediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Beler, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tedbirleri artırdıklarını belirterek, "Bir sürücümüz hattımızı tam bilmeden biraz panikleyerek kendini tehlikeye atan bir sürüş gerçekleştirdi. Personellerimiz bir anda teyakkuza geçip aracın kara yoluna tekrar tahliyesini sağladı. Biz akıllı şehirler kapsamında kavşaklarımızın geometrik düzenlemelerini yaptık. Bu tür olaylar önceden daha sık meydana gelirken şu an en aza indirilmiş durumda, bütün istasyonlarda ve kavşaklarda güvenlik görevlilerimiz aktif olarak trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. İlerleyen zamanlarda istasyonlarımızda bir iki modernizasyon daha yapıp bu olayları hiç yaşanmayacak hale getireceğiz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Atakum Mehmet Can PEÇE

2022-10-10 15:20:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.