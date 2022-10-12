Samsun'da 1 milyon 600 bin kaçak sigara ve makaron ele geçirildi



Tayfur KARA- Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 milyon 600 bin kaçak sigara ve makaron ele geçirildi; 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı soruşturması kapsamında kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde operasyon düzenledi. 29 adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 600 bin dolu ve boş makaron ile sigara ve orijinal gibi satışa sunulduğu değerlendirilen 1500 TAPDK bandrolü ile gümrük kaçağı 21 şişe içki ele geçirildi. Ayrıca sigara sarma makineleri ve kaçak içkilere de el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mehmet Can PEÇE

2022-10-12 12:17:40



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