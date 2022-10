Samsun'da kolonlarında korozyon tespit edilen SGK binasına tahliye

Tayfur KARAMehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, Sosyal Güvenlik Kurumu´nun (SGK) 4 katlı İlkadım hizmet binası, taşıyıcı kolonlarında oluşan korozyon nedeniyle tahliye edildi.

Liman Mahallesi'ndeki Yusuf Keskin Sokak´ta hizmet veren İlkadım SGK binasının taşıyıcı kolonlarında, çatlaklar ve sıva döküntüleri görüldü. AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ve kurum mühendisleri tarafından binada inceleme yapıldı. Taşıyıcı kolonlarda korozyona bağlı çatlaklar ve döküntüler tespit edilince bina, tahliye edildi. Samsun SGK İl Müdürlüğü binasına taşınan 60 personel, çalışmalarını buradan sürdürecek.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, gözlemsel tespit yapılarak rapor hazırlandığını belirtip, "Bu raporda, zeminde bulunan iki kolonun kabuk kısmında bir dökülme olduğu ve demirlerinde korozyon meydana geldiği belirtildi. Bu doğrultuda da risk almamak adına binanın tahliyesine karar verildi. Doğru olan yapılmış. Bir risk söz konusu olabileceğinden dolayı can kaybına veya yaralanmaya sebebiyet verilmeden önlem alınmış. Daha sonrasında da binanın karot numunesi alınarak veya röntgen cihazlarıyla beraber elde edilecek verilerle bir performans analizi elde edilebilir. Bu analize bağlı olarak binanın kullanımına uygun olup olmadığı değerlendirilebilir. Güçlendirilmesi mi gerekiyor yoksa yıkılması mı gerekiyor, sonucuna o rapor karar verecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mehmet Can PEÇE

2022-10-15 10:32:02



