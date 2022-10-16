Çocuğun yaralandığı kazada sürücü alkollü çıktı, 1823 TL ceza uygulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuğun yaralandığı kazada sürücü alkollü çıktı, 1823 TL ceza uygulandı

DHA

Çocuğun yaralandığı kazada sürücü alkollü çıktı, 1823 TL ceza uygulandı


Mehmet Can PEÇE/CANİK,(Samsun), (DHA)- SAMSUN´un Canik ilçesinde otomobili ile kırmızı ışıkta geçen A.Ö.´nün çarptığı otomobildeki E.M.G. (8), yaralandı. 2.57 promil alkollü olduğu tespit edilip ehliyetine el konulan sürücüye, 1823 TL para cezası uygulandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında ilçenin Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. idaresindeki 55 ACE 389 plakalı otomobile, kırmızı ışıktan geçen A.Ö. yönetimindeki 53 HN 012 plakalı otomobil çarptı. M.G.´nin kullandığı otomobildeki E.M.G. adlı çocuk yaralandı. Yakınları tarafından kaza yerine yakın özel hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri geldi. Işık ihlali yaptığı belirlenen sürücü A.Ö., 2.57 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye, 1823 TL para cezası da uygulandı. İfadesi alınıp serbest bırakılan A.Ö hakkında adli işlem başlatıldı.  (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Canik Mehmet Can PEÇE
2022-10-16 10:36:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlklima Naz, sahilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER İlklima Naz, sahilde başından vurulmuş halde ölü ...
Samsun'da tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Samsun'da tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor
Samsun'da şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Samsun'da şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit ...
JASAT'tan kumar operasyonu
YEREL HABERLER JASAT'tan kumar operasyonu
Kavak Kaymakamı Atar'dan taş ocağında inceleme
YEREL HABERLER Kavak Kaymakamı Atar'dan taş ocağında inceleme
SAMDOB ''Eni'nin kalbi'' çocuk operasını sahneledi
YEREL HABERLER SAMDOB ''Eni'nin kalbi'' çocuk operasını sahneledi
Samsun'da pencereden düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da pencereden düşen kadın hayatını kaybetti
Samsun'da 15 kilo 160 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 15 kilo 160 gram esrar ele geçirildi, 1 ...
Samsun'da çiftçilere yerli buğday tohumu dağıtılacak
YEREL HABERLER Samsun'da çiftçilere yerli buğday tohumu dağıtılacak
(Görüntülü) SAMSUN&#039;DA KOLONLARINDA KOROZYON TESPİT EDİLEN SGK BİNASINA TAHLİYE
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN'DA KOLONLARINDA KOROZYON ...
Samsun'da kolonlarında korozyon tespit edilen SGK binasına tahliye
YEREL HABERLER Samsun'da kolonlarında korozyon tespit edilen SGK ...
Ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı vatandaşların geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Ormanlık alanda yetişen kanlıca mantarı vatandaşların ...
Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ...
Bafra görme engelliler yürüyüş düzenledi
YEREL HABERLER Bafra görme engelliler yürüyüş düzenledi
Bafra'ya büyük alt yapı yatırımı
YEREL HABERLER Bafra'ya büyük alt yapı yatırımı
Havza'da çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Havza'da çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı
Samsunspor, Altınordu'ya konuk olacak
YEREL HABERLER Samsunspor, Altınordu'ya konuk olacak
Samsun'da aday sürücülere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Samsun'da aday sürücülere trafik eğitimi verildi
Samsun'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Havza AK Parti İlçe Başkanlığından Havza TSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Havza AK Parti İlçe Başkanlığından Havza TSO’ya ...
Havza’da KYK yurtlarında afet eğitimi verildi
YEREL HABERLER Havza’da KYK yurtlarında afet eğitimi verildi
Kavak'ta çocuklar kitap fuarında buluştu
YEREL HABERLER Kavak'ta çocuklar kitap fuarında buluştu
Başkan Doğan’dan TOKİ konutları hakkında açıklama
YEREL HABERLER Başkan Doğan’dan TOKİ konutları hakkında açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.