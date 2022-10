Ölü bulunan İlklima Naz'ın yazdığı mektup ortaya çıktı; 2 şüpheli gözaltında

Tayfur KARA, Mehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un Atakum ilçesinde tabanca ile vurularak öldüğü belirlenen İlklima Naz Akbörü'ye (20) ait mektup bir ortaya çıktı. Mektupta adı geçen D.S. (27) ile A.S. (20) isimli şüpheliler, gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Burada hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.

'BU KEZ KİMSE TUTAMAYACAK'

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S ve A.S. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, 'Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten', 'Öldürdün çiçeğini' ve 'Beni kendimden kurtar' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mehmet Can PEÇE

