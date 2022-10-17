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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da yağış sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan minibüsteki 8 kişi, yaralandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi, Adalı Halil Caddesi´nde meydana geldi. Cemal Y. idaresindeki 55 LR 511 plakalı minibüs, yağmur sonucu kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 40 metreden şarampole yuvarlanarak ters dönen minibüsteki sürücü ile 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla Eğitim Araştırma ve Gazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alunan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü:---------Kaza yerinden detaylarEğitim Araştırma Hastanesi'nden detaylarDHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-10-17 01:09:36



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