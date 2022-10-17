Ölü bulunan İlklima, kendini vurmuş (2)

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GÖZALTINA ALINAN KİŞİYE DE ADLİ KONTROL

Samsun'un Atakum ilçesinde İlklima Naz Akbörü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında H.B. polis tarafından gözaltına alındı. H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada daha önce gözaltına alınan 2 şüpheli de adli kontrol tedbiriyle serbest kalmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun

2022-10-17 17:09:30



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