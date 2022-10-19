Gözaltındaki akrabasına börek içinde uyuşturucu getirdi

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Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA)SAMSUN'da K.S., kasten yaralamadan gözaltındaki akrabası A.S.'ye adliyede börek içerisinde uyuşturucu getirdi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Samsun Adliyesi'nde meydana geldi. 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen A.S.'ye, savcılıkta beklediği sırada, akrabası K.S. tarafından börek getirildi. Böreği vermek istediği sırada durumdan şüphelenen İlkadım Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, poşetin içini kontrol etti. Böreğin arasına gizlenmiş uyuşturucuyu bulan ekipler, K.S.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan K.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-10-19 17:47:44



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