Samsunspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor

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Samsunspor Muş 1984 Muşspor: 2-0Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş

YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut Ali Ülgen, Berk, Yunus Emre, Soner (Dk. 84 Enes Albak), Muhammet, Celil (Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin), Novikovas (Dk. 61 Şener), Polat (Dk. 46 Osman), Fofana (Dk. 40 Laura), Ahmet Sağat

MUŞ 1984 MUŞSPOR: Zeki Ömer Karancı, Enes (Dk. 81 Dede Çelik), Furkan, Erkam, Efe Mustafa, Emircan (Dk. Ahmet Çakmak), Ömer Acı (Dk. 77 Eray Güneş), Berkant, Doğukan (Dk. 46 Abdulkadir), Yunus Karadağ (Dk. 67 Raif)

GOLLER: Dk. 20, Dk. 78, Dk. 80 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)

SARI KART: Enes (Muş 1984 Muşspor)Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu´nda TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muş 1984 Muşspor´u Ahmet Sağat´ın golleriyle 3-0 mağlup etti.18´inci dakikada Fofana´nın ara pasıyla buluşan Ahmet Sağat´ın cezası içerisinde kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

20´nci dakikada Fofana´nın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ahmet Sağat´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

28´inci dakikada ani gelişen atakta Novikovas´ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu defans kornere çıkarttı.

29´uncu dakikada Novikovas´ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Berk´in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

78´inci dakikada Ali Ülgen´in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri geldi. Önüne düşen topu Ahmet Sağat ağlarla buluşturdu: 2-0.

80´inci dakikada Muhammet Ali Özbaskıcı´nın şutunda kaleci Zeki´den dönen topu Ahmet Sağat tamamladı: 3-0.DHA-Spor Türkiye-Samsun / İlkadım Gökhan İçkilli

2022-10-19 20:26:40



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