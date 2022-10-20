Ağaca çarpan taksinin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Mehmet Can PEÇETayfur KARA/TERME (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Terme ilçesinde kontrolden çıkıp, ağaca çarpan taksinin sürücüsü İdris Gündoğdu (45) hayatını kaybetti, eşi Ayşe Tomakin Gündoğdu (43) yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Miliç mevkisinde meydana geldi. Ünye yönüne giden İdris Gündoğdu idaresindeki 52 T 0041 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile yoldan çıkıp ağaca çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücünün eşi Ayşe Tomakin Gündoğdu ise ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Mehmet Can PEÇE-Tayfur KARA
2022-10-20 14:24:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.