Arkadaşını yaraladığı bıçağı yer altı çöp konteynerine atıp kaçtı



Mehmet Can PEÇE- Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, arkadaş grubu arasında çıkan kavgada S.A.'yı bıçakla yaralayan şüpheli, bıçağı yer altı çöp konteynerine atıp kaçtı. Bıçak, belediye personeli tarafından çöpten alınarak polise teslim edildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bilinmeyen bir sebeple tartışan arkadaş grubu arasında kavga çıktı. Kavgada kimliği belirsiz bir şüpheli, arkadaşı S.A.'yı vücudunun 4 yerinden bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, kanlı bıçağını 100'üncü Yıl Bulvarı üzerinde bulunan yer altı çöp konteynerine attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.A.'yı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ÇÖP KONTEYNERİNDE BIÇAK ARANDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçağı inceleyebilmek için Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Konteynerin yanına gelen belediye işçisi, yeraltı konteynerinin içine girerek bıçağı aldı. Bıçağa incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili M.T. ve S.S. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mehmet Can PEÇETayfur KARA

2022-10-21 18:28:42



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