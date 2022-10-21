Tartıştığı eşini bıçakla yaraladı; tutuklandı

Emre ŞAHİNOL/ BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde, tartıştığı eşi Hatun Büyüker'i (38) bıçakla yaralayan eşi Savaş Büyüker (39), tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bafra ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Çilek Sokak'ta meydana geldi. Belediye çalışanı Savaş Büyüker, bilinmeyen nedenle eşi Hatun Büyüker ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş Büyüker, eşini karnından ve bacağından bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Hatun Büyüker, tedaviye alındı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Savaş Büyüker ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL
2022-10-21 18:45:23
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