Motosikletten düşerek bariyere çarpan sürücü öldü

Tayfur KARA- Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedip düşen ve sürüklenerek bariyere çarpan Alaattin Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Atakum ilçesinde bulunan Kürtün Köprüsü üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alaattin Yılmaz kullandığı 48 SM 339 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü. Sürüklenerek yol kenarında bulunan bariyere çarpan Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Mehmet Can PEÇETayfur KARA
2022-10-22 22:03:33
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