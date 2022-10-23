Samsunspor - Boluspor: 2-2

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Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Can Cengiz, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Mavi

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski Soner, Yunus, Alim, Zeki, Ali Ülgen (Dk. 73 Berk), Celil (Dk. 73 Osman), Yusuf Emre, Muhammet (Dk. 86 Polat), Laura (Dk. 76 Harris), Ahmet

DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Tugay, Kayamba (Dk. 88 Arda Köksal), Gökhan, Oulare, Onur, Landel (Dk. 88 Veaceslav Posmac), Hakan, Furkan (Dk. 69 Ozan Papaker), Bülent, Melih (Dk. 46 Dejvi Bregu)

GOLLER: Dk. 2 Laura, Dk. 49 Ali Ülgen (Yılport Samsunspor) Dk. 45+2 (P) Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Veaceslav Posmac (Dyorex Boluspor)

SARI KARTLAR: Soner (Yılport Samsunspor) Onur Ulaş, Furkan Demir, Hakan Bilgiç (Dyorex Boluspor)Spor Toto 1'inci Lig´in 10'uncu haftasında Yılport Samsunspor evinde ağırladığı Dyorex Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.2´nci dakikada Yusuf Emre´nin pasıyla buluşan Laura´nın ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-0.

20´nci dakikada Ali Ülgen´in ceza sahasına gönderdiği ortada Ahmet´ten seken topa gelişine vuran Muhammet´in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

40´ıncı dakikada Muhammet´in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmet´in gelişine şutunda defans topu son anda uzaklaştırdı.

45+2´nci dakikada Gökhan Karadeniz´in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

49´uncu dakikada ani gelişen atakta Ali Ülgen´in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu: 2-1.

74´üncü dakikada Osman´ın pasıyla buluşan Ahmet´in ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci son anda kurtardı.

90+4´üncü dakikada Gökhan Karadeniz´in pasıyla buluşan Posmac´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.DHA-Spor Türkiye-Samsun / İlkadım Gökhan İçkilli

2022-10-23 22:42:31



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