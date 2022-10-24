Gülendam, yaralandığı kazada ölen 2 aylık eşini gözyaşlarıyla uğurladı

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Mehmet Can PEÇETayfur KARA/ SAMSUN,(DHA)SAMSUN´da, yol kenarında ağaca çarpan otomobilde hayatını kaybeden Enes Yıldız'ın (21) cenazesi, toprağa veridi. Kazadan yaralı kurtulan Yıldız'ın 2 aylık eşi Gülendam Korkmaz Yıldız, katıldığı cenazede gözyaşı döktü.

Kaza, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Enes Yıldız idaresindeki 55 AHF 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çam ağacına çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ile eşi Gülendam Korkmaz Yıldız ve arkadaşları Yalçın Tunç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Enes Yıldız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Gülendam Korkmaz Yıldız, tamamlanan tedavisi sonrası taburcu edildi.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Kazada yaşamını yitiren Enes Yıldız için İlkadım ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan ve ayakta durmakta güçlük çeken Gülendam Korkmaz Yıldız, uzun süre gözyaşı döktü. Aile fertleri taziyeleri kabul ederken, Enes Yıldız'ın cenazesi Derebahçe Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / İlkadım Mehmet Can PEÇE

2022-10-24 17:08:59



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