5'inci kattaki dairenin penceresinden düşüp öldü

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralanan Nurgül Y. (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Cemil Şensoy Caddesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nurgül Y., apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurgül Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2022-10-26 22:00:55
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