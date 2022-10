Boğulduğu ihbarı yapılan kişi, uçurtma sörfçüsü çıktı, polislere 'Bu keyifli bir spor' dedi

Tayfur KARAMehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da uçurtma sörfü yapan Yaşar Yılmaz'ı (48) denizde gören vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçirdiğini sanarak polise ihbarda bulundu. Kıyıya çıkan Yılmaz, yanına gelen polisleri görünce, 'Boğulma riski yok. Bu keyifli bir spor dalı" dedi.

Atakum ilçesi İncesu sahiline gelen Yaşar Yılmaz, uçurtma sörfü yapmaya başladı. Yaklaşık 400 metre açıkta Yılmaz'ı görenler polisi arayarak, bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarında bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, kıyıya çıkmak için hazırlık yapan Yaşar Yılmaz'ın yanına gitti. Yılmaz, bunun bir spor dalı olduğunu ve boğulma tehlikesi yaşamadığını söyledi. Yılmaz'dan bilgi alan ekipler, bölgeden ayrıldı.

'HEMEN BENİ ŞİKAYET ETMİŞLER'

Uçurtma sörfünün Karadeniz'de yaygın bir spor dalı olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bu Ege'de sürekli herkesin yaptığı bir spor dalı. Karadeniz'de de 4-5 kişi bu sporla ilgileniyor. Bugün de rüzgar biraz zayıf ama ben geldim. Su iyi ve akıntı yoktu, keyifli vakit geçirdim. Şu anda da üşüdüm zaten, çıkmak üzeydim. Hemen beni şikayet etmişler. Can yeleğim, elbisem ve güvenlik önlemlerim tam takım. Boğulma riski yok. Bu keyifli bir spor dalı sadece. Allah'ın izniyle suyun üzerinde kalıyoruz. Çok açılmıyorum zaten, 500 metre ileriden geri dönüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mehmet Can PEÇE

2022-10-27 17:15:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.