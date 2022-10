Şehit pilotun anısına memleketindeki parka, F-4 savaş uçağı konuldu

Tayfur KARAMehmet Can PEÇE/ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA) KONYA'da, 2012 yılında Türk Yıldızları'na ait tek kişilik NF-5 A tipi uçağının eğitim uçuşunda kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in anısına, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Bilim Parkı'na, F-4 tipi Fantom savaş uçağı konuldu.

Türk Yıldızları'nda görev yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, 2012 yılında Konya'da hazırlık uçuşu yaparken uçağın kaza kırıma uğraması sonucu şehit düştü. Şehidin anısına ailesinin talebi üzerine memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Bilim Parkı'na Türk Hava Kuvvetleri tarafından görev sürecini tamamlamış F-4 tipi Fantom savaş uçağı konuldu. Montajı tamamlanan uçak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türk Yıldızları'nda görev yapan Yüzbaşı Ümit Özer'in hazırlık uçuşu yaptığı esnada uçakta arıza meydana geldiğini belirterek, "Kuleden kendisine, 'Uçağı hemen terk et, atla' uyarısı yapılmasına rağmen, Özer, 'Yapamam, uçağı kurtarmayı deneyeceğim. Bunu yapabilirim. Bu uçakta yetim hakkı var' diyor. Ardından uçağın kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşüyor. Böyle bir Çarşambalı hemşerimiz işte. Allah rahmet eylesin. Ailesinin de şehit evlatlarının adının yaşatılması için böyle bir talebi vardı. Onu da gerçekleştirmiş olduk. Öğrenciler buraya gelerek sayısal becerilerini geliştirmenin yanı sıra vatan, millet ve bayrak sevgisini de bir yandan yaşamış oluyorlar" diye konuştu.

Bilim Parkı'nın 6 bin metrekarelik açık alanda, 45 farklı üniteden oluştuğunu söyleyen Doğan, öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde düzenli olarak alanı gezdiklerini sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Çarşamba Tayfur KARA, Mehmet Can PEÇE

