120 kilometrelik 'Cumhuriyet' yürüyüşüne bandolu karşılama

Tayfur KARA- Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve 29 eKİM Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sinop'un Gerze ilçesinden yola çıkıp 120 kilometre boyunca yürüyüş yapan Neslihan Çavdar (50) ve Hayriye Yılmaz Bayrakal (49), Samsun'un Atakum ilçesine ulaştı. Kadınlar, kadın bando takımı tarafından karşılandı.

Gerze Kuzey Doğa Yürüyüşçüleri adıyla bir araya gelen Neslihan Çavdar ve Hayriye Yılmaz Bayrakal, 26 Ekim günü yola çıkarak, yaklaşık 120 kilometre boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. Yolculuklarının sonuna gelen ikili, Samsun'un Atakum ilçesinde Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne bağlı Cumhuriyet Kadınları Bandosu ve Atak Kadın Kooperatifi Kurucusu Gülay Deveci tarafından karşılandı. Yolculuklarını gururla tamamladıklarını belirten kadınlar, Türk Bayrağı'nı Deveci'ye teslim etti. Törene vatandaşlar da ilgi gösterdi.

'CUMHURİYET İÇİN HER ŞEYE DEĞER'

120 kilometre boyunca herhangi bir araç kullanmadıklarını belirten Neslihan Çavdar, "Hiç yorucu bir yolculuk değildi. Atatürk ve cumhuriyetin yolunda her şeye değer" dedi. Kendisine eşlik eden Hayriye Yılmaz Bayrakal ise "Bunlar bizim için tatlı yorgunluklar. İnşallah bundan sonraki hedefimiz de Kastamonu Şerife Bacı Yürüyüşü'nü tamamlamak. En kısa zamanda onu da başaracağız" dedi. Kadınlar, kendilerini karşılayan kadın bando takımını görünce ise duygu dolu anlar yaşadı.

'DEMOKRASİNİN İTİCİ GÜCÜ KADINDIR'

Kendilerini karşılayan ve bayrağı öpüp alnına koyarak teslim alan Gülay Deveci ise, "Ben de yola çıkarak buraya varan arkadaşlarımızla aynı gururla bayrağımızı teslim alıyorum. Cumhuriyet kadınlarının gücünü yansıttıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde bize böylesine anlamlı bir yürüyüşle şanlı Türk Bayrağı'nı getirdikleri için çok büyük mutluluk duyuyor ve gururla kabul ediyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu millete armağan ettiği en değerli hediyedir cumhuriyet. Bugün 99'uncu yıl dönümünü kutlayacağız. Demokrasinin en önemli itici gücü de kadınlardır. Bu anlamda yaptığınız yürüyüşü saygıyla karşılıyorum. Atatürk'ün şehrine ve Atakum'a hoş geldiniz" dedi.

Bayrak devir teslim töreni esnasında Cumhuriyet Kadınları Bandosu'nun gösterisi ilgi çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARAMehmet Can PEÇE

