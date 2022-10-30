Düğünde tabancayla ateş açan dayı, yeğenini yaraladı

Tayfur KARA/CANİK (Samsun), (DHA), (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesinde 9 yaşındaki Yasin Efe T., düğünde dayısı R.Ö.'nün (38) tabancayla açtığı ateş sonucu göğsunden vurularak yaralandı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedaviye alınırken, dayı ise gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında ilçenin Başalan Mahallesi´ne bağlı Çınarlık mevkisinde meydana geldi. Mahalle arasında düzenlenen düğünde R.Ö.'nün (38) önce tutukluk yapan tabancasından çıkan kurşun, yeğeni Yasin Efe T.'nin göğsüne isabet etti. Kanlar içinde kalıp yere yığılan Yasin Efe T., ihbarla çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yasin Efe T.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli dayı R.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Canik Tayfur KARA
2022-10-30 21:21:21
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