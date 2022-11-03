`Savcılık izniniz var mı´ diyerek polise direndiler, araçtan 364 uyuşturucu hap çıktı

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, kendilerinden şüphelenen polis ekiplerine, `Savcılık izniniz var mı´ diyerek direnen 3 şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 364 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi´nde yunus polisleri, durumundan şüphelendikleri 06 DV 2290 plakalı otomobili takibe aldı. Ekipler, Kılıçdede Cami önünde durdurdukları otomobilde bulunan 3 kişiyi sorgulamak istedi. Otomobilde bulunan Ö.C., Ö.A. ve A.D., `Savcılık izniniz var mı´ diyerek otomobilden inmeyi kabul etmedi. Polise direnen şüpheliler, müdahaleyle otomobilden indirildi. Otomobilde arama yapan polis, bir poşetin içinde 364 uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-11-03 12:12:08



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