AA

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden sağlık çalışanının darbedilmesine tepki



Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Bafra Devlet Hastanesinde bir sağlık çalışanının hasta yakını tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis hasta giriş bölümünde, hasta yakınları tarafından, görev yapan bir sağlık çalışanına yönelik fiziki saldırı yaşandığı bildirildi.

Saldırı sonrası "Beyaz Kod" işlemi başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kolluk güçleri ve yetkili adli makamlarla irtibata geçilmiş, yaralanan personelimizin tedavisine de Bafra Devlet Hastanemizde başlanmıştır. Sağlık İl Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, sağlık çalışanımıza ve Bafra Devlet Hastanesi sağlık ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan bu hadisenin hukuken her aşamasında yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Tüm sağlık çalışanları adına beklentimiz, bu olayın yaşanmasına neden olan şiddete meyilli kişilerin adalet önünde hak ettikleri en ağır ceza ile cezalandırılmalarıdır."