Samsun, Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da kar etkili oldu

Gates'ten korkutan açıklama: Salgından daha büyük bir tehlike var!

AA

Samsun il merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağış, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Uzun bir aranın ardından yağan kar, şehirde sürücülere zor anlar yaşatırken, çocuklar ve bazı vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili olan yağış, aralıklarla devam ediyor.

- Sinop

Sinop'ta yoğun şekilde yağan kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, çok sayıda araç yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kış lastiği olmayan araçlar yol kenarına çekildi. Kentte kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor.

​​​​​​​Belediye ve Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yapıyor.

- Kastamonu

Kastamonu, dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bozkurt ilçesinde zaman zaman tipiye dönerek devam eden yağış nedeniyle ilçe merkezinde belediye ekipleri, köy yollarında ise Özel İdare ekipleri ana yolları açık tutmaya çalışıyor.

Araç trafiğinin güçlükle sürdürülebildiği bölgede jandarma ve trafik ekipleri, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25 santimetreyi bulurken, ilçenin yüksek rakımlı köylerinde ise 80 santimetreye ulaştı.

Abana ilçesinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

- Çankırı

Çankırı'da sabah saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor. Kentte yağışın etkisini artırdığı güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.