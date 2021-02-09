Samsun merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 kişi adliyede

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.Şüphelilerden birinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.FETÖ/PDY'nin mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanması amacıyla Samsun merkezli 4 ilde, 5 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan biri emniyetten, 10'u ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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