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        Haberler Gündem Samsun'un Canik ilçesinde, 1 ton etil alkol ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Canik ilçesinde, 1 ton etil alkol ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 21:07 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:07
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        Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi
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        Etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını tespit eden ekipler, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler, şüphelendikleri kamyonda yaptıkları aramada, 1 ton etil alkol ele geçirdi.

        Söz konusu etil alkolün yaklaşık 3,5 ton sahte içki üretiminde kullanılabileceği öğrenildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

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        #Samsun
        #Etil alkol
        #haberler
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