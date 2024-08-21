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        Haberler Gündem Güncel Samsun'un Kavak ilçesinin 30 günlük suyu kaldı | Son dakika haberleri

        Samsun'un Kavak ilçesinin 30 günlük suyu kaldı

        Samsun'un Kavak ilçesine içme suyu sağlayan Güven Göleti'nin su seviyesi yüzde 13'e kadar düşerken, ilçenin 30 günlük içme suyu kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:00 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:01
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        Türkiye, kuraklıkla mücadele ediyor. Kuraklık, Samsun'da da her geçen gün etkisini artırıyor.

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        Samsun'a içme suyu sağlayan baraj ve göller de alarm veriyor.

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        Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (SASKİ) internet sayfasından alınan bilgilere göre, en son yapılan ölçümlerde kente içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nın doluluk oranı yüzde 41,09 olarak ölçülürken, Kavak ilçesine içme suyu sağlayan Güven Göleti'nin doluluk oranı ise yüzde 13,97 olarak ölçüldü.

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        Kavak'ın 30 günlük suyu kaldı.

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        SASKİ ise Divanbaşı Göleti'nden Güven Göleti'ne su takviyesi yapmak için çalışmaları sürdürüyor.

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        Kavak'ta yaşayan emekli öğretmen Ramazan Atıcı, "Güven Göleti'nin durumu şu anda içler acısıdır. Yeterli kar ve yağış olmadığı için topraklarımızda su kalmamıştır. Bundan dolayı baraj bitme noktasına gelmiş ve devamlı tükenmektedir" dedi.

        #Samsun
        #içme suyu
        #kuraklık
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