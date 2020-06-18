Samsun Valiliğine atanan Zülkif Dağlı Düzce'ye veda etti

Düzce Valiliği önünde düzenlenen programda, personel ve Düzcelilerden helallik isteyen Dağlı, daha sonra yeni görev yerine uğurlandı.Sosyal mesafenin korunduğu uğurlama töreninde Vali Dağlı, vedalaşmaya gelen herkese tek tek teşekkür etti.Uğurlama töreninde, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle iş insanları yer aldı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR