Samsun ve çevre illerde Ramazan Bayramı'nın 3. gününde

AA

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Şehirde normal zamanlarda yoğunluğun bulunduğu Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye ile İstiklal ve Gazi caddelerinde sakinlik hakim.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

- Sinop

Kentte, bayramın 3. gününde de ana yollar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Farklı noktalarda denetim yapan polis ekipleri, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Kentin en yoğun alanlarından olan sahil ve parklar da sessizliğini koruyor.

- Kastamonu

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık verilere göre, İstanbul'dan sonra 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen ikinci il Kastamonu'da denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerine devam ediyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ile köylerde denetimlerini sürdürüyor.

- Tokat

Tokat'ta tam kapanma nedeniyle sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kentin en işlek yerleri olan Cumhuriyet Meydanı, Gaziosmanpaşa ve Behzat Bulvarı sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri uygulamalarını sürdürüyorlar.

- Çorum

Çorum'da tam kapanma nedeniyle sessizlik hakim.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Çorum'un işlek caddeleri olan Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış Meydanı boş kaldı.

Güvenlik güçleri, kent merkezi ile şehir girişinde olası ihlallere karşı denetimlerini sürdürüyor.

- Amasya

Amasya'da da kentin işlek cadde ve sokakları ıssızlaştı.

Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu başta olmak üzere kent sakin bir gün geçiriyor.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

- Çankırı

Çankırı'da da vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın son gününü tam kapanma dolayısıyla evlerde geçiriyor.

Kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda sakin bir gün yaşanıyor.

Polis ve jandarma ziyaretleri engellemek amacıyla il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor.