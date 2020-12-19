Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

AA

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun'da meydan ve caddeler sessizliğe büründü.

Sessizliğin hakim olduğu kentte ekipler, yaya ve araçlarda kimlik kontrolü yapıyor. Kısıtlamadan muaf olduğunu gösteren belgeye sahip kişilerin geçmesine izin verilirken, diğerleri evlerine yönlendiriliyor.

Samsun’un sembol yerlerinden ve her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Adnan Menderes Bulvarı, Halk İskelesi ve Karadeniz sahil şeridinin boş hali de drone ile havadan görüntülendi.

- Çankırı

Çankırı'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı ve Belediye Meydanı sessizliğe büründü.

Kısıtlama nedeniyle sessizliğin hakim olduğu kentte ekipler, yaya ve araçlarda kimlik kontrolü yapıyor.

- Kastamonu

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sakin bir gün geçiriyor.

Şehir merkezinde kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı cadde ve sokaklarda sessizlik bulunuyor. Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Öte yandan, polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

- Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hafta sonu sessiz geçiyor.

İnsanların kısıtlamaya büyük oranda uyduğu gözlemlenen kentte ana arterler boş kaldı.

Sadece resmi araçlarla paket servisi yapan kuryelerin görüldüğü cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

- Amasya

Amasya'da başta Yavuz Selim Meydanı ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi olmak üzere, kentin işlek noktalarında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak, araçlardaki kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını denetliyor.